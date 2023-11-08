المدير الإقليمي للصحة العالمية: قائمة طويلة من الأمراض تنتشر في غزة بسبب عدوان إسرائيل

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن الوضع في قطاع غزة مخيف ومقلق، فيما يتعلق بالصحة العامة للفرد.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن «نصيب الفرد في غزة من المياه يتراوح الآن ما بين لتر إلى 3 لترات»، قائلا إنه في معظم الحالات أقل من لتر.



وتابع: «المياه التي يحصلون عليها بها نسبة أملاح كبيرة تضر بالكلى والجهاز الهضمي، وبالأخص في الفئات الضعيفة والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل».



ولفت إلى أن «الوضع كارثي من ناحية توافر مياه شرب نظيفة، بخلاف التحديات التي تواجه المستشفيات»، قائلًا إن هناك 1034 مريضًا بالقطاع المحاصر بحاجة لإجراء 13 ألف جلسة غسيل كلوي يوميًا.



وأكمل: «هناك تقارير تصلنا من غزة بتسجيل حالات إسهال حاد بين الجميع خاصة الأطفال، العدد يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 13 ألف، فضلًا عن تسجيل 100 حالة إسهال دموي بسبب تلوث المياه».



وأشار إلى أن «هناك قائمة طويلة من الأمراض التي تنتشر في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل»، معلنًا عن تسجيل 27 ألف حالة التهاب رئوي، و6500 حالة التهابات جلدية تشمل القمل والجرب.



وذكر أن «150 ألف مواطن في غزة يعانون من مختلف أنواع الأمراض النفسية التي تتراوح حدتها ما بين متوسطة إلى حادة»، موضحًا أنها «تشمل الانفصام في الشخصية والاكتئاب والقلق».