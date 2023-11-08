قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده نرفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء الآن أو مستقبلا.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، أنه يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع جزء منها.



كما شدد الوزير الأمريكي، على ضرورة منع ما سماه «أي عمل إرهابي» ينطلق من الضفة الغربية.



واعتبر بلينكن، أن الوضع الراهن على الساحة يعطي رسالة واضحة بأنه آن الآوان للحديث اليوم عن مستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يجب تأجيل هذا الحديث حتى للغد، وفق تعبيره.



ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.