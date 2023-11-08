قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية كاملة عن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في معرض تعليق على أحاديث أمريكية تزعم العمل على التوصل لهدنة إنسانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب مجازره، موضحا أنّ الحديث الأمريكي عن هدنة إنسانية هو نوع من الخداع والمماطلة.

وأوضح أن المطلوب اليوم هو العمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل فوري.

وفيما وصفه بـ"هتلر العصر"، علق حمدان على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وقال القيادي بحماس إن المقاومة ستجبر نتنياهو على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده الأسرى.

وأشار إلى عدم وضع الجنود الأسرى مع الأجانب الذين سمتهم المقاومة "ضيوفا"، موضحا أنهم سيطلَق سراحهم لكن مع توافر الظروف الميدانية والإنسانية لضمان سلامتهم.

وتابع مخاطبا نتنياهو: «بالنسبة لجنودك، فأنت تعرف ما هو الثمن المطلوب»، في إشارة إلى أن المقاومة كانت قد اشترط الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.