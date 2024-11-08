استصلاح الأراضي يشن حملات لإزالة التعديات على أراضي قرى المراقبات التابعة له

واصل قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى المراقبات المختلفة التابعة له.

وقال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة أي تعديات تقع عليها في المهد وقبل تفاقمها.

وأشار حسين، إلى التشديد على المتابعة المستمرة، على جميع قرى المراقبات، ورصد أي حالة تعد أو تشوينات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أن هناك تواصل ودائم ومستمر مع المزارعين، والمستفيدين بقرى الاستصلاح والمراقبات، للوقوف على أية مشكلات تواجههم والعمل على حلها في أقرب وقت