أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن فريقه يعاني من أزمة فنية أخرى بخلاف كثرة الإصابات، وذلك بعد الفوز الصعب على (زد) بهدف دون رد، مساء الخميس، في الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

صرح كولر عبر قناة الأهلي عقب اللقاء "بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لم نؤد بشكل جيد في الشوط الأول أمام سيراميكا، وتحسن الأداء في الثاني، واليوم لعبنا ضد منافس قوي".

وأضاف المدرب السويسري "لم نقدم كل شيء أمام زد بشكل صحيح، وفزنا بفضل الهدف المبكر الذي سجله طاهر، ودافعنا بشكل جيد، ولم نسمح لمنافسنا بخلق فرص خطيرة على مرمانا".

ونوه مارسيل كولر "إذا ركزنا في إنهاء الهجمات لسجلنا هدفين أو ثلاثة أمام زد".

وعن تغيير مراكز بعض اللاعبين داخل أرض الملعب، أتم مدرب الأهلي "لدينا وفرة من العناصر المميزة، ومتواجدين منذ فترة ويعرفون طريقة لعبنا لذا لم تكن مشكلة بخصوص البدلاء وتغيير المراكز".