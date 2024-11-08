رين الفرنسي يقيل مديره الفني جوليان ستيفن

قرر نادي رين الفرنسي لكرة القدم، أمس الخميس، إقالة مديره الفني جوليان ستيفان، بعد ولاية ثانية غير ناجحة في قيادة الفريق.

تلقى رين 5 هزائم من إجمالي 10 لقاءات خاضها ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر بترتيب المسابقة، المكونة من 18 فريقا.

كان ستيفان قاد رين للتتويج بلقب كأس فرنسا، على عكس كل التوقعات عندما تغلب على باريس سان جيرمان في نهائي المسابقة عام 2019، لكنه استقال في مارس 2021، علما بأنه تولى مسؤولية الفريق للمرة الثانية في نوفمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتولى ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني مسؤولية القيادة الفنية لرين مؤقتًا خلال لقاء الفريق ضد ضيفه تولوز، يوم الأحد القادم، بالدوري الفرنسي، انتظارا لتعيين مدير فني جديد.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية ذكرت اليوم الخميس أن خورخي سامباولي، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين وفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بات قريبا من تدريب رين.