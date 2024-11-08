 وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة تشاركان في إنزال علمَي مصر والأمم المتحدة - بوابة الشروق
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وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة تشاركان في إنزال علمَي مصر والأمم المتحدة

شريف حربي
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 8:19 م

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وآناكلاوديا روسباخ، المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، اليوم، في مراسم إنزال علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

جاء ذلك إيذاناً بختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، والذي عقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضر الاحتفال بإنزال العلم عدد من مسؤولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".

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