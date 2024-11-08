الأهلي يهزم هليوبوليس في دوري سيدات الطائرة

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه.
تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول على هليوبوليس بنتيجة 25-15، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-7، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-8، ليواصل الفريق انتصاراته في مسابقة الدوري.
وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على الصيد بنتيجة 3-0 بمسابقة الدوري.