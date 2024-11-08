 الأهلي يهزم هليوبوليس في دوري سيدات الطائرة - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم هليوبوليس في دوري سيدات الطائرة

علي البحيري
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 9:56 م

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

‏‎أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه.

‏‎تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول على هليوبوليس بنتيجة 25-15، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-7، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-8، ليواصل الفريق انتصاراته في مسابقة الدوري.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على الصيد بنتيجة 3-0 بمسابقة الدوري.


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