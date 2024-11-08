دار الشروق تشارك بأحدث وأقوى الإصدارات من الكتب والروايات وأحلام مستغانمى شخصية العام

انطلقت الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولى للكتاب تحت شعار «هكذا نبدأ» الفترة من 6 وحتى 17 نوفمبر المقبل، فى مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك هذا العام فى المعرض 2522 ناشرا وعارضا؛ وتتوزع دور النشر المشاركة فى معرض الشارقة الدولى للكتاب على 835 دارَ نشر عربية، و264 دار نشر أجنبية.

وتتصدر قائمة المشاركات عربيا دولة الإمارات العربية المتحدة بـ234 ناشرا، تليها جمهورية مصر العربية بـ 172 ناشرا، ثم الجمهورية اللبنانية بـ88 ناشرا، تليها سوريا بـ58 ناشرا. فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بالمملكة المتحدة بـ81 ناشرا، ثم الهند بـ 52 ناشرا.

وتشارك دار الشروق هذا العام فى معرض الشارقة للكتاب 2024 فى جناح S2 قاعة 3 بأحدث وأقوى الإصدارات من الكتب والروايات، وأحدث الإصدارات من قصص وكتب الأطفال واليافعين.

وتحل المملكة المغربية ضيف شرف دورته معرض الشارقة للكتاب هذا العام بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفى والثقافى فى قطاعات الأدب والفنون المغربية.

كما يقدم المعرض 600 ورشة عمل لمختلف الفئات العمرية، ولأول مرة ينظم ورشا متخصصة مفتوحة للتسجيل المسبق، تجمع المشاركين بكبار المتخصصين فى الكتابة الإبداعية فى الوطن العربى والعالم.

كما جاء اختيار الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمى شخصية العام الثقافية للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولى للكتاب؛ تقديرا لجهودها وإنجازاتها فى مجال الرواية العربية، حيث احتلت رواياتها قائمة الأكثر مبيعا فى الوطن العربى.

ويشارك فى المعرض عدد من الضيوف البارزين الدكتور سلطان العميمى، الدكتور سعيد الظاهرى، الدكتور حمد بن صراى، الكاتب إبراهيم الهاشمى، الشاعر على العبدان، الكاتبة إيمان اليوسف، الشاعرة أمل السهلاوى، الكاتبة سلمى الحفيتى، والكاتب عبدالله الحساوى، والفنان المصرى أحمد عز، والكاتب والروائى المصرى أحمد مراد، والخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار، والدكتور سعد البازعى، والدكتور أمير تاج السر. إضافة إلى مجموعة من الشعراء والروائيين العرب المشاركين، منهم الشاعر المصرى هشام الجخ، الروائى إبراهيم عبد المجيد، الكاتبة ليلى العثمان.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة: جورجى جوسبودينوف، من بلغاريا، الشاعر والكاتب المسرحى الذى ترجمت أعماله لأكثر من 38 لغة، وفائز بجائزة البوكر الدولية لعام 2023؛ كما يحضر المعرض البروفيسور لورانس م. كراوس من كندا، الفيزيائى والفلكى مؤلف كتاب «فيزياء ستار تريك» و«الكون من لا شىء» و«فيزياء تغير المناخ». ومن ضيوف المعرض الروائية الباكستانية آمنة مفتى، الحائزة على عدة جوائز؛ والبريطانى طاهر شاه، والشاعر والكاتب الجنوب إفريقى إيان إس توماس، مؤلف كتابى «سرك» و«حقيقتك».

ويشارك فى جلسات وحوارات المعرض أستاذ التاريخ العالمى بيتر فرانكوبان، من المملكة المتحدة، الملقب بـ«المؤرخ النجم»؛ الأمريكية براندى جيلمور، مؤلفة كتاب «سيطر على عقلك»؛ إلى جانب الممثلة الهندية هوما قريشى، مؤلفة كتاب «زيبا». ويجمع المهرجان جمهور المعرض وزواره مع نخبة من الكتّاب المتخصصين فى أدب التشويق والجريمة منهم: أحمد مراد، أمير عاطف، يحيى صفوت، سعد عابد البدر، محمد الناصر، جون جيه نانس، تيس جريتسين، وغيرهم.