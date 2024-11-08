التضامن والصحة والزراعة تشارك في فعالية بداية لتقديم الدعم المجتمعي

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط فعالية توعوية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفولة، بحضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد.

صرحت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان اليوم، أن الفعالية أُقيمت في مركز شباب قرية ميت الخولي، مركز الزرقا، بمشاركة عدد من الشخصيات، وتناولت محاور عدة، أبرزها مفهوم الاستقرار الأسري وأثره على تربية الأبناء، حيث تم التركيز على أهمية التفاهم بين الزوجين واختيار الشريك المناسب لبناء أسرة متفهمة، مع التأكيد على الصفات الأساسية للآباء لبناء أسر مستقرة، وأثر ذلك على المجتمع عبر تعزيز الأخلاق والحد من العنف.

كما تم توجيه الحضور، الذين بلغ عددهم نحو 700 شخص من الذكور والإناث والأطفال، للتعرف على آليات الحماية وخط نجدة الطفل 16000، وكيفية الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، إلى جانب التعريف بوحدات الحماية المتوفرة في كافة المراكز والمدن.

وشاركت في الفعالية عدة جهات داعمة، منها الطب البيطري، والصحة، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المكتبة المتنقلة، وسيارة المركز التكنولوجي، وسيارة مديرية التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتوفير بيئة أسرية ومجتمعية آمنة ومستقرة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.