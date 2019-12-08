تقرير: تضاعف عدد السجناء الأتراك خلال السنوات الخمس الماضية

ذكرت تقارير لمعهد الإحصاء التركى أن عدد السجناء الأتراك قد زاد تقريبا للضعف خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة «بيرجون» التركية عن تقرير لمعهد الإحصاء التركى، فقد ارتفع عدد الأشخاص المسجونين من 188 مسجونا لكل 100 ألف من السكان الأتراك فى شهر ديسمبر 2013 إلى 323 مسجونا فى ديسمبر 2018.

وأوضحت الصحيفة التركية أن عدد السجناء فى جميع أنحاء تركيا ارتفع إلى 264 ألفا و842 مسجونا فى 31 ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق.

وفى الوقت نفسه، كان هناك 401 من بين كل 100 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 12 عاما فى السجن فى نهاية عام 2018.

وأدانت المحاكم 79% من السجناء، فى حين ظل الباقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكان نحو 96% من السجناء من الرجال.

ووصل عدد الأحداث المسجونين (الفئة العمرية 12 ــ 17 ) إلى 2095 فى نهاية العام الماضى، بزيادة سنوية تبلغ نحو 2 %.

وتحتل تركيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من بين 36 دولة من حيث معدل السجن لكل 100 ألف من السكان، وفقا لأحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.