فوز مثير لبيتيس على بالباو في الدوري الإسباني

واصل ريال بيتيس صحوته بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، بتغلبه 3 _ 2 على ضيفه أتلتيك بلباو، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد بيتيس إلى 22 تنقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد بلباو عند 26 نقطة في المركز السادس.

وبدأ بيتيس المباراة بقوة، ليحرز ثلاثة أهداف مبكرة عن طريق سانشيز خواكين في الدقائق 2 ،11 ، 20، مسجلا ثلاثة أهداف (هاتريك) وينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

وحاول بلباو العودة للمباراة في الوقت المتبقي من اللقاء، ليقلص إينياكي وليامز الفارق في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، فيما تكفل يوري بيرشيش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75.