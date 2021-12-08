أولاف شولتز يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا خلفا لميركل

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أدّى أولاف شولتز اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا لمدة أربع سنوات، وذلك خلفًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وردد شولتز اليمين على النسخة الأصلية من الدستور الألماني الموجودة في خزينة البرلمان منذ تأسيسه.

وقال المستشار الجديد: "أقسم أن أكرس قوتي لرفاهية الشعب الألماني، وزيادة نفعه، ومنع الضرر عنه، ودعم القانون الأساسي وقوانين الاتحاد والدفاع عنها، والوفاء بواجباتي بضمير وتطبيق العدالة على الجميع.. فساعدني يا الله".

ويخلف شولتز، المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، ويصبح رابع اشتراكي ديمقراطي يتولى هذا المنصب الرفيع منذ 1945.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى شولتز الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير في قصر الرئاسة في برلين، حيث عينه الأخير مستشارا في خطوة إجرائية.