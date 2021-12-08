رئيس جامعة جنوب الوادي يوضح حقيقة تزاحم الطلاب في حفل الصالة المغطاة

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، تعقيباً على ما حدث أثناء الفاعلية الطلابية التى كانت تنظمها إحدى الأسر الجامعية بالصالة المغطاة و التى تسع أكثر من 2000 مقعد، بأن الجامعة ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ومنع عدم المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا من الدخول إلى الحرم الجامعي.

و تابع رئيس الجامعة، وإلتزاماً من الجامعة بعد عودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها لتنفيذ الأنشطة الطلابية لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب وتحصينه ضد الشائعات وحروب الجيل الرابع فقد نظمت إحدى الأسر الجامعية ندوة شعرية واكتفت بالعدد المطلوب لشغل مقاعد الصالة المغطاة التزاما بالإجراءات الإحترازية.

وأضاف رئيس الجامعة، ولكن حدث تزاحم رهيب بين الطلاب خارج الصالة المغطاة وتدافع بغية الدخول مما أدى إلى حدوث بعض حالات شبه الاختناق، ولما كانت سيارات الإسعاف متواجدة أمام الصالة المغطاة وهذا إجراء طبيعي ومتبع في كافة الفعاليات التي تقام داخل الجامعة تحسبا لحدوث أى طارئ، و تعاملت سيارات الإسعاف سريعاً مع الموقف.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن سيارات الإسعاف نقلت ٢١ طالب وطالبة إلى المستشفى الجامعي بحالات شبه اختناق، تم خروجهم جميعاً من المستشفى في تمام الساعة السابعة مساء، و كلهم بصحة جيدة.



وكان الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وجه بإلغاء الندوة حفاظاً علي سلامة الطلاب والطالبات، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للطلاب المصابين باشتباه اختناق.