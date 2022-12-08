 انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل 8ر0% خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
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انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل 8ر0% خلال الربع الثالث


نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 8:44 ص | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 8:44 ص

أعلن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الخميس انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 8ر0% من إجمالي الناتج المحلي سنويا وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1ر1% بعد نموه بمعدل 6ر4% خلال الربع الثاني.

وعلى أساس ربع سنوي سجل اقتصاد اليابان انكماشا بمعدل 2ر0% خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو أفضل من التوقعات التي كانت 3ر0% بعد نموه بمعدل 1ر1% خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث بنسبة 5ر1% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعه بنسبة 4ر2% خلال الربع الثاني. كما ارتفع الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث بنسبة 1ر0% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر1% خلال الربع الثاني.

في المقابل تراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثالث بنسبة 6ر0% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الربع الثاني.


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