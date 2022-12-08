تراجع صافي أرباح الربع الثالث لشركات إدارة الأصول في كوريا الجنوبية

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أظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض صافي الأرباح المجمعة لشركات إدارة الأصول في كوريا الجنوبية بأكثر من 40 % في الربع الثالث من العام بسبب انخفاض الرسوم والأرباح من استثمارات الأوراق المالية وسط تباطؤ الأسواق المالية، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وأفادت البيانات الأولية لهيئة الرقابة المالية، بأن صافي الدخل المجمع لـ 414 شركة من شركات إدارة الأصول بلغ 5ر362 مليار وون (1ر274 مليون دولار أمريكي) في الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر ، بانخفاض 5ر41 % عن الفترة ذاتها من العام السابق.

ومع ذلك ، فإنها سجلت مقارنة بالربع السابق قفزة بنسبة 1ر113 % في صافي الدخل.

وألقي باللوم في الانخفاض على أساس سنوي على تراجع أرباح الاستثمار في الأوراق المالية ، التي انخفضت بنسبة 1ر74 % في الفترة المذكورة إلى 6ر51 مليار وون.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الرسوم والعمولات تراجعت بنسبة 6ر1 % إلى 03ر1 تريليون وون.

وانخفض دخلها التشغيلي إلى 5ر375 مليار وون من 7ر657 مليار وون في العام السابق.

ومن بين شركات إدارة الأصول ، كانت 188 شركة في المنطقة السوداء بينما سجلت 226 شركة أخرى خسارة في الربع المذكور.

وكشفت البيانات أنه اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر ، كان هناك نحو 1ر1401 تريليون وون تحت إدارتهم ، بزيادة 9ر2 % عن الأشهر الثلاثة السابقة.