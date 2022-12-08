محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد كلية الفنون الجميلة لعرض مقترحات تطوير بلطيم والبرلس

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وفد كلية الفنون الجميلة بجامعة كفر الشيخ؛ لعرض ومناقشة مقترحات تطوير وتنمية مدينتي بلطيم والبرلس عمرانيا بالتعاون مع المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية والأستاذ بقسم العمارة، والمهندسة بثينة الحسيني نقيب المهندسين بكفر الشيخ، والدكتور علاء الدين الألفي الأستاذ بقسم العمارة، والدكتور خالد صلاح مدرس بقسم العمارة، والدكتور أحمد الزيات مدرس بقسم العمارة، والمهندسة فاطمة الشوادفي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين مدير إدارة التنسيق الحضاري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجامعات المصرية من أجل وضع خطط مستقبلية لتطوير المدن القديمة، ووضع تصور لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.