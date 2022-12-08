اليابان تبحث وصف التحركات العسكرية الصينية بأنها تحد للنظام الدولي

قال مصدر حكومي ياباني إن طوكيو تدرس وصف التحركات العسكرية الصينية بأنها تشكل "تحديا" للنظام الدولي ، وكذلك لليابان وغيرها من الدول ذات التفكير المماثل ، في استراتيجيتها للأمن القومي التي ستتم مراجعتها مع وثيقتين أخريين متعلقتين بالأمن الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المصدر قوله، إن هذا الإجراء المقرر قد يستفز بكين ، ولكن الصياغة أكثر ليونة من أن ترقى لمستوى "التهديد" ، وهو مصطلح دعا إليه بعض مشرعي الحزب الديمقراطي الليبرالي في إظهار تصورهم للقوة الناشئة.

وقال المصدر إنه مع ذلك، فإن استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة تابعة لاستراتيجية الأمن الوطني، قد تشير إلى إطلاق الصين صواريخ باليستية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في آب/أغسطس على أنه "تهديد"، في اعتبار واضح لصقور الأمن في الحزب الليبرالي الديمقراطي.

يشار إلى أن هذه الخطط تعكس على ما يبدو نية الحكومة الحفاظ على زخم الحوار مع الصين بعد أن عقد البلدان أول اجتماع قمة بينهما منذ ما يقرب من ثلاث سنوات الشهر الماضي.