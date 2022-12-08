استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022.



وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:



سجل سعر طن حديد عز نحو 20450 جنيها.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 20350 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 19300 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 21204 جنيهات.

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 20350 جنيها.

وبلغ سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 19550 جنيها.

وصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع إلى 19550 جنيها.



• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



استقر سعر طن أسمنت المسلح مسجلا 1650 جنيها.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 1615 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1620 جنيها.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1610 جنيهات.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1650 جنيها.

ووصل سعر طن أسمنت السويدي عند 1720 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.