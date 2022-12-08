السجن المؤبد غيابيا لمتهمة بإدارة شقتها لتعاطي المخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح، اليوم الخميس، "ن.م.ع"، بائعة متجولة، بالسجن المؤبد غيابيًا، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بتعاطي المواد المخدرة، وإدارة مسكنها لتعاطي الآخرين، وذلك في القضية المقيدة برقم 29860 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط سيدة لاتهامها بتعاطي المخدرات، وتهيئة مسكنها الخاص لغيرها للتعاطي، بدون مقابل مادي؛ وذلك أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن تقرير مركز السموم بالمستشفى الجامعي أكد إيجابية العينة المأخوذة من المتهمة وأثبتت تعاطيها لجوهرين "الحشيش، والمروفين".

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهمة، تم ضبطها، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها، أيدت ما جاء بتحريات المباحث، وأقرت بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتها كانت بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المقدم بحقها، بعضوية المستشارين: خالد محمد قاسم، ووفيق شوقي ملك، ووائل حمدي أبو زيد.