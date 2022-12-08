كرواتيا تعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمامها إلى منطقة شنجن

أعلنت كرواتيا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على انضمامها إلى منطقة شنغن، حيث لا يوجد تفتيش على الحدود اعتبارًا من يناير، بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».



وكتبت البعثة الدبلوماسية الكرواتية في بروكسل على «تويتر»: «الخطوة الأخيرة اكتملت! تبني قرار مجلس (الاتحاد الأوروبي) - تم التأكيد رسميًا الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن اعتبارًا من 1 يناير 2023».



وفي المقابل، أعلن مسؤول أوروبي، عدم الموافقة على طلب بلغاريا ورومانيا الانضمام إلى شنغن.



وأعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل: «سأصوت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا».



وتخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين.



وقال الوزير: «سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا».



ودعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا، وحيث يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر بحرية، بدون تعرضهم للتدقيق على الحدود الداخلية.



وسيكون للعضوية التي يجب أن تقررها الدول الأعضاء بالإجماع، تأثير على وجه الخصوص في القضاء على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود هذه البلدان وتشجيع السياحة.



في المقابل، على الدول الأعضاء في شنغن فرض سيطرة صارمة على الحدود الخارجية لهذه المنطقة، والالتزام بالتعاون الشرطي، لمحاربة الجريمة المنظمة أو الإرهاب.