فيوتشر يشكو من أزمة في مطار الجزائر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى مسؤولو فيوتشر انذعاجهم من بعض المضايقات تعرضتت لها بعثة الفريق في مطار الجزائر.

وأشار فيوتشر في بيانه كالتالي:

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وتعرضت بعثة فريق مودرن فيوتشر لمضايقات بمطار الجزائر عقب وصولها بعد تأخر إنهاء إجراءات البعثة وتعمد تعطيل أفراد البعثة لمدة وصلت إلى ساعتين.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.