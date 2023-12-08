تايبيه ترصد منطادا صينيا فوق مضيق تايوان

أشار وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشينج، اليوم الجمعة، إلى أن منطاد الطقس الصيني الذي رصدته الوزارة فوق مضيق تايوان أمس الخميس، ربما كان يقوم بأنشطة جوية.

وفي إعلان استثنائي، كشفت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية صباح اليوم الجمعة، أنها رصدت منطاد طقس صينيا بعد عبوره فوق الخط الأوسط بمضيق تايوان صباح الخميس، الساعة 1152 صباحا (0352 بتوقيت جرينتش)، على ارتفاع 6400 متر تقريبا وعلى بعد 187 كيلو مترا جنوب غرب مدينة كيلوونج الساحلية الواقعة شمال تايوان ومتجه شرقا.

وقالت الوزارة إن المنطاد اختفى الساعة 1255 مساء، دون الإفصاح عما إذا كان تم اتخاذ أي إجراء تجاهه.

وأضاف تشيو أن من الضروري للوزارة أن تفهم الوضع وأن تعلن النتيجة على الفور وإلا ستفعل ذلك دول أخرى أو وكالات وتثير المخاوف أن الوزارة تتستر على الواقعة.

وقالت وزارة الدفاع أيضا إنه جرى رصد 26 طائرة عسكرية صينية و10 سفن بحرية صينية أيضا بين السادسة صباح الخميس والسادسة صباح الجمعة.

وتجاوزت 15 من طائرات القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية أو الخط الأوسط في مضيق تايوان، وكانت القوات المسلحة التايوانية تراقبها.