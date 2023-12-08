الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على أسلحة وأنفاق في جامعة الأزهر في غزة

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه عثر على أسلحة وأنفاق في جامعة الأزهر في قطاع غزة، معلنا اليوم الجمعة أن حركة "حماس" تستخدم الحرم الجامعي في أنشطتها.



وتردد أن أحد الأنفاق يؤدي من الحرم الجامعي إلى مدرسة، على بعد كيلومتر.



وعثر الجنود على عبوات ناسفة وصواريخ في الحرم الجامعي، خلال هجومهم، أمس الخميس، طبقا لما أعلنه الجيش.



وأضاف الجيش أن حماس تسيء أيضا استخدام مبنى الجامعة، لشن هجمات على جنود إسرائيليين. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل، في بادئ الأمر.



ويتهم الجيش الإسرائيلي مرارا حماس بتنفيذ هجمات من مناطق سكنية ومستشفيات ومباني مدنية أخرى، وباستخدام مدنيين كدروع وهو ما تنفيه حماس.



يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة ردا على هجمات حماس ،التي تسيطر على القطاع، في السابع من شهر أكتوبر الماضي باطلاق صواريخ واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.