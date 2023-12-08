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فيديو.. طوني خليفة: أرغب في أداء العمرة.. وهدف الأديان واحد

طوني خليفة
طوني خليفة
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 11:44 م

كشف الإعلامي طوني خليفة، أنه راغب في أداء مناسك العُمرة، وسأل عما إذا كان يجوز له ذلك (باعتبار أنه يحمل الديانة المسيحية).

وقال خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة، إنّه تلقى الإجابة بـ«لا يجوز» على سؤاله، مُرجعا إقباله على هذه الرغبة بأن الإنسان يجب أن يُجرّب كل شيء.

وأبدى خليفة انفتاحا على أداء هذه التجربة الدينية، موضحا أنه سبق أن قرأ القرآن الكريم وتعمّق في الدين الإسلامي لا سيما خلال تقديمه برامج تطلبت ذلك.

ونوه بأن هناك مسلمين يعرفون الإنجيل أكثر منه، وبالتالي لا يوجد مُشكلة في ذلك، متابعا: "الدين خيار، وأعتقد أن كل الأديان تصب في مكان واحد، وهو تطبيق كلام الله".

واستكمل: «هناك هدف واحد من كل الأديان السماوية.. المعاملة هي أهم شيء.. المهم أن يلتزم الشخص بذلك بغض النظر عن الديانة التي يعتنقها».

 

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