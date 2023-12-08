أطلق نادي جزيرة الورد بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية قافلة مساعدات إنسانية جسور الخير الأولى لدعم قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وتحتوي القافلة على 50 طنا من المساعدات الغذائية والملابس الشتوية و4000 بطانية، بالإضافة إلى كراسي متحركة للمصابين ومساعدات مادية 750 ألف جنيه تبرعات نقدية.

وقال النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، إن القافلة هي الأولى التي يطلقها النادي وتضم 3 حاويات كبيرة.

وشارك في تجهيزها شباب وعمال النادي بالاشتراك مع شباب الهلال الأحمر المصري وتابع: القافلة الأولى سعينا لتجهيزها علي مدار 10 أيام متتالية بعدما تلقينا تبرعات من أعضاء النادي سواء، المستلزمات المطلوبة والكراسي المتحركة وحتى الملابس والبطاطين والمواد الغذائية وكراتين المياة بخلاف التبرعات النقدية.

وأشار النائب طارق عبدالهادي، إلى أن نادي جزيرة الورد مؤسسة وطنية كبيرة دائما تظهر قوته في وقت الأزمات ونسعي الي جمع المساعدات فقط، وإنما نستهدف أيضا رفع الوعي بقضية فلسطين وبضرورة التصدي لأي حديث عن التهجير والتوطين ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن تسمح مصر قيادة وشعبًا بتجاوزه.

وأضاف أنه سوف يتم التجهيز لقوافل أخري خلال الأسبوعين المقبلين بعد التأكد من المستلزمات الضرورية والعاجلة في الفترة الحالية.