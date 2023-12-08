الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس يعد لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل لدى الجنائية الدولية

قال ممثل عن الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعد لدعوى قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم القتل المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وقال ممثل "الاتحاد" في تونس محمد ياسين الجلاصي، إن الاتحاد بصدد إعداد المؤيدات اللازمة للدعوى القضائية لإيداعها لدى محكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الجلاصي، بمناسبة اليوم المفتوح للتضامن مع الصحفيين الذي تنظمه نقابة الصحفيين التونسيين، أن: "من المهم التشهير بهذه الجرائم وملاحقتها دوليا، نعلم أن الكيان الصهيوني، يحظى بدعم دول كبرى تنتسب إلى العالم الحر، لكن نؤمن أيضا أن في هذا العالم هناك أحرارا يساندون الحق الفلسطيني وحق الإنسانية في التحرر مهما كان جنسهم أو لونهم".

وهذه الدعوى القضائية الثانية للاتحاد الدولي ضد إسرائيل بعد شكاية في 2022 عقب اغتيال الصحفية الفلسطينية بقناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لعملية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في مايو 2022.

وفي جرد قدمه نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر، الذي يحضر اليوم المفتوح في تونس، استشهد أكثر من 75 صحفيا و300 من أفراد عائلاتهم وجرح 140 صحفيا منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

كما دمر القصف 65 مؤسسة إعلامية فلسطينية ودولية وأوقف 22 إذاعة عن العمل، وقال أبو بكر: "هذه حرب إبادة جماعية".

وتشن إسرائيل حملة قصف مكثفة على غزة تخللتها هدنة قصيرة لتبادل الأسرى مع (حماس)، ردا على هجوم مفاجئ لمقاتلي الحركة الإسلامية، داخل الأراضي المحتلة، أوقع أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

وأوقع القصف الإسرائيلي حتى اليوم ما يقارب 17 ألف و500 شهيد، وأكثر من 46 ألف جريح وفق آخر تحديث للسلطات الصحية في قطاع غزة بجانب دمار هائل في البنية التحتية والأحياء السكنية.

وتقول إسرائيل إن الحرب على غزة لن تتوقف حتى تحقق أهدافها ومن بينها أساسا القضاء على حركة "حماس" واستعادة الأسرى.