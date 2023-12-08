تجديد حبس متهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم في الشيخ زايد

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بمنطقة الشيخ زايد 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكملية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه خلال عمله بالمطعم سابقًا.

كما أرشد عن المسروقات لدى عميله -سيئ النية- مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.