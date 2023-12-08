ميركل تنسحب من مؤسسة كونراد اديناور القريبة الصلة من حزبها المسيحي

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انسحبت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، من مؤسسة كونراد اديناور، القريبة الصلة من حزبها المسيحي الديمقراطي.

وردا على سؤال، أكد متحدث باسم المؤسسة، اليوم الجمعة، أن ميركل لم تتقدم للانتخابات العادية التي جرت يوم الجمعة الماضي لعضوية مجلس إدارة المؤسسة وجمعيتها العمومية.

ووفقا للائحتها التأسيسية، لا يزيد عدد أعضاء مؤسسة كونراد أديناور التي تم تنظيمها كجمعية مسجلة، على 55 عضوا.

وتم ضم عدة أعضاء جدد في الانتخابات التي جرت مطلع ديسمبر الجاري، وبين هؤلاء فريدريش ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي.

وتأكد اختيار الرئيس السابق للبرلمان الألماني نوربرت لامرت (أيضا من الحزب المسيحي) في منصب رئيس المؤسسة.