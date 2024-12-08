اشتباكات قوية في العاصمة السورية دمشق

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أفادت مراسلة روسيا اليوم في سوريا فجر اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات قوية في العاصمة دمشق.

وأشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت في محيط مبنى الجوية شرقي العاصمة دمشق.

وجاء ذلك بعد أن أفادت مصادر محلية بمعلومات أولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق، حيث أكد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية كثيفة وسط دمشق.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان أن "المسلحين موجودون في منطقة برزة"، داخل مدينة دمشق، مضيفا أن الاشتباكات تجري حاليا.

ومساء يوم السبت، أكدت مصادر لروسيا اليوم أن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص، وتوجهت جسر القصير.

وأفادت مراسلتنا بأن المسلحين انتشروا في مدينة حمص، مشيرة إلى أنه تم قطع الطريق إلى العاصمة دمشق (حينها).