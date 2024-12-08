نائبة رئيس الوزراء البريطاني: انهيار نظام بشار الأسد في سوريا خبر سار

رحبت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا رينر، اليوم الأحد، بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، داعية إلى حل سياسي في البلاد.

وقالت في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» البريطانية: «إذا رحل الأسد، فذلك تغيير مرحب به، لكن ما سيأتي بعده يجب أن يكون حلا سياسيا يعمل لصالح الشعب السوري».

ونوهت أن «الأسد لم يكن جيدا على الإطلاق بالنسبة للسوريين»، قائلة إن «الديكتاتورية والإرهاب يخلقان مشكلات للسوريين الذين عانوا بالفعل كثيرا، كما أنهما يزعزعان استقرار المنطقة».

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.