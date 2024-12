المبعوث الأممي إلى سوريا يحث جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، إن «اليوم يمثل لحظة فاصلة في تاريخ سوريا»، منوهًا أن «السوريين تحملوا نحو 14 عامًا من المعاناة المستمرة والخسارة التي لا توصف».

وأعرب في بيان، نشره الموقع الرسمي للبعثة الأممية، صباح الأحد، عن تضامنه مع كل من تحملوا وطأة الموت والدمار والاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا توصف.

وأضاف: «لقد ترك هذا الفصل المظلم ندوبًا عميقة، لكننا نتطلع اليوم بأمل حذر إلى فتح فصل جديد من السلام والمصالحة والكرامة والدمج لجميع السوريين».

وأشار إلى أن تلك اللحظة تجدد الأمل لدى النازحين من أجل العودة إلى ديارهم، وتساهم في لم شمل الأسر التي فرقتها الحرب، كما أنها تبعث الأمل في نفوس المعتقلين ظلمًا وأسرهم.

ونوه في الوقت نفسه، أن التحديات التي تنتظر سوريا «لا تزال هائلة»، مؤكدًا ثقته في قدرة الشعب السوري على الصمود لبناء دولة موحدة.

وحث جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة، داعيًا إلى «وضع ترتيبات انتقالية مستقرة وشاملة، وضمان استمرار المؤسسات السورية في العمل».

وشدد على أهمية تمكين الشعب السوري من وضع خارطة طريق لتلبية تطلعاته المشروعة، واستعادة سوريا الموحدة، مع ضمان سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأضاف: «يجب على الأطراف المسلحة كافة المحافظة على النظام والقانون وضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على المؤسسات العامة».

.@GeirOPedersen Today marks a watershed moment in #Syria’s history...This dark chapter has left deep scars, but today we look forward with cautious hope to the opening of a new one—one of peace, reconciliation, dignity, and inclusion for all Syrians. https://t.co/MILPcxu1ci