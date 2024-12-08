وضع حجر أساس مشروع صيني لتصنيع حقائب السفر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر أساس مشروع شركة هينيواي الصينية المتخصصة في تصنيع أمتعة السفر بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية، والذي يقام على مساحة 120 ألف متر باستثمارات نحو 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل.

وحضر المراسم هايلونج وو، رئيس شركة هينيواي، ليو كينج زهاو، مستشار وزير التجارة بالسفارة الصينية بالقاهرة، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، عضو مجلس النواب عن القنطرة غرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة.

وأكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل انعكاسا واضحا لإرادة الدولة المصرية وخطط اقتصادية قناة السويس، مشيرا إلى تحسين البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بتطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية لتضم في مرحلتها الأولى 9 مشروعات في مجالات عدة تتضمن المنسوجات والأقمشة، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الأجهزة الطبية، الملابس الرياضية، الصناعات الغذائية، بجانب مشروع أمتعة السفر، والتعاقد في الفترة الماضية على 6 مشروعات منها بإجمالي استثمارات 271 مليون دولار، على مساحة تبلغ 614 ألف متر، وتوفر نحو 12 ألف فرصة عمل، وجارِ التعاقد على 3 مشروعات أخرى.

وأوضح جمال الدين أن مشروع هينيواي يضيف إلى سجل تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، والتي تخطت 3 مليارات دولار حتى الآن، مشيرا إلى أن المشروع يعد فرصة كبيرة لتعزيز مكانة اقتصادية قناة السويس كمركز صناعي وتجاري فى المنطقة في هذا المجال، وسيؤدي إلى توفير 3000 فرصة عمل جديدة، وهو ما يعتبر من الأهداف التنموية الأساسية التي تسعى اقتصادية قناة السويس إلى تحقيقها.

من جهته أكد هايلونج وو، تعرفه على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال لقائه برئيسها أثناء زيارته للصين في أكتوبر 2023، مما دفعه إلى زيارة مصر لرؤية المنطقة الاقتصادية على الطبيعة وتم توقيع عقد المشروع في ديسمبر 2023، منوها بأن الدعم المقدم من المنطقة الاقتصادية ساهم إلى جانب الحوافز الاستثمارية والاتفاقيات الدولية على تشجيع الشركة لبدء المشروع في أسرع وقت.

ولفت هايلونج وو، إلى أهمية استمرار تعاون كل الأطراف المعنية في المرحلة المقبلة لإنهاء أعمال الإنشاء، مؤكدًا قدرة المشروع على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتعد شركة هينيواي الصينية من أكبر شركات صناعة حقائب السفر في العالم ومن بين عملائها الرئيسيين كبرى العلامات التجارية في هذا المجال ومنها، Samsonite وDelsey و Swiss Gearو Travelite، ومن المخطط بدء إنشاء المشروع فى يناير المقبل على أن يبدأ التشغيل في ديسمبر 2025.