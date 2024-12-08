قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع يصل إلى المسجد الأموي بدمشق

وصل قائد العمليات العسكرية للفصائل المسلحة في سوريا أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، إلى الجامع الأموي وسط العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق، قالت فصائل المعارضة السورية إن قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، الملقب بـ«أبو محمد الجولاني» وصل إلى دمشق، بعد ساعات من إعلان إسقاط بشار الأسد.

ونشرت فصائل المعارضة المسلحة على قناة «تليجرام» مقطع فيديو للجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، وهو يركع ويقبّل الأرض في مساحة خضراء يظهر بمحاذاتها طريق رئيسي.

وقبل إعلان وصوله بث التلفزيون الرسمي السوري بيانا للجولاني قال فيه «إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وإن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011».

وتابع في بيانه قائلا إن «المستقبل لنا»، لكن لا يزال هذا المستقبل يكتنفه الغموض، فيما لم تتضح بعد خطط المعارضة المسلحة التي سعت إلى إرسال رسائل طمأنة لمحيطها الإقليمي.