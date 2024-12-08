وسائل إعلام إسرائيلية: استدعاء قوات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود مع سوريا

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن حكومة بنيامين نتنياهو، قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا، حيث قرر الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود هضبة الجولان السوري المحتل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الإليكتروني، إن "الجيش الإسرائيلي قرر إرسال الفرقة 98 ولواء المظليين والكوماندوز إلى حدود هضبة الجولان".

ونقلت وكالة سبوتنك عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "شن جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن دبابات الجيش تخطت السياج في الصباح الباكر وتمركزت داخل المنطقة العازلة، وبدأت القوات بإعادة الانتشار في القنيطرة.

وكانت الجماعات المسلحة وفصائل المعارضة في سوريا بقيادة جبهة تحرير الشام، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.