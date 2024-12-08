وأضاف الجولاني، في أول بيان وجهه إلى الشعب السوري، أنه سيكون صباح اليوم في مجلس الوزراء، ومستعدًا لاتخاذ أي إجراءات تتعلق بتسليم السلطة.

وأكد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مشددًا على استعداد الحكومة للتعاون مع أي حكومة يختارها السوريون.

وأوضح قائلاً: "لست حريصًا على أي منصب أو امتيازات"، مؤكدًا أن أي قيادة يختارها السوريون سيتم تسليمها كافة الملفات، وأن القرار النهائي يبقى بيد الشعب السوري.