الإثنين 8 ديسمبر 2025 6:33 م القاهرة
موظفو متحف اللوفر يعلنون إضرابا بسبب ضعف الموارد ونقص الموظفين

 باريس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:29 م

أعلن العاملون في متحف اللوفر عن تنظيم إضراب في الخامس عشر من ديسمبر احتجاجا على تدهور ظروف العمل وعدم كفاية الموارد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين.

وطالب الموظفون بضرورة استحداث وظائف جديدة في قطاعات الاستقبال والأمن، بهدف تعويض النقص الناجم عن فقدان وظائف سابقة، وفقاً لما أوضحته ممثلة نقابية في تصريح لصحيفة لموند.

وأضافت: "إن الطواقم في الاستقبال والمراقبة وصلت إلى حد الإنهاك، إذ لا يوجد عدد كاف من الموظفين".

ويأتي إعلان الإضراب بعد سلسلة من الحوادث في المتحف اللوفر الشهير في باريس.


