زلزال بقوة 5,7 ريختر يضرب شمال شرق تايوان

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ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر شمال شرق تايوان، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.