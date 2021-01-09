 زلزال بقوة 5,7 ريختر يضرب شمال شرق تايوان - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5,7 ريختر يضرب شمال شرق تايوان

هديل هلال
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 2:38 م

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر شمال شرق تايوان، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.


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