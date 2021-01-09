زلزال بقوة 5,7 ريختر يضرب شمال شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر شمال شرق تايوان، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.