قيادي فلسطيني: نقل مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر للعزل المُشدد بمعتقل «نفحة»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر من زنازين معتقل "هداريم" إلى العزل المشدد في معتقل "نفحة".

وأضاف الشيخ - في تصريح مقتضب - أن ذلك يأتي في إطار حملة منظمة ضد الأسرى من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، حيث سبق وأعلن الأخير عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الأسير مروان البرغوثي في 15 أبريل عام 2002 من مدينة رام الله، وحكمت عليه بالسجن 5 مؤبدات و40 عاما.