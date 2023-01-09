نائب رئيس جمعية الأورمان: نستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات.



وأضاف خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه يتم توفير الدعم اللازم للمشروعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب.



وأشار إلى متابعة دائمة للمشروعات والعمل على حل المشكلات التي تواجهها، موضحا أن عام 2022 شهد تنفيذ أكثر من 39 ألف مشروع صغير بتكلفة تقترب من ملياري جنيه.



ولفت إلى تسليم 570 مشروع كشك بضاعة وفّر فرصتي عمل على الأقل ويسهل تواجده في مناطق مختلفة.



وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس الماضي، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.



ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، خدمات إنسانية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا.