مصادر: ماكرون وكيشيدا يناقشان ملف التحالف بين رينو ونيسان

قالت مصادر مطلعة إن المحادثات بين شركتي صناعة السيارات رينو الفرنسية ونيسان موتور اليابانية بشأن مستقبل تحالفهما ستكون مطروحة على جدول أعمال محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خلال لقائهما اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن ماكرون سيناقش مع كيشيدا موقف المحادثات بين شركتي صناعة السيارات، وسيحذر من احتمال نفاد صبر الشركة الفرنسية من تعثر محادثات إعادة صياغة التحالف القائمة منذ عقدين بين الشركتين. وكانت رينو تستهدف الوصول إلى اتفاق خلال العام الماضي.

من ناحيته، قال مسؤول في قصر الإليزيه إن الزعيمين يتابعان التعاون الصناعي بين فرنسا واليابان، بما في ذلك صناعة السيارات والتي ستكون مجالا للمناقشات.

ويسعى لوكا دو مي الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوضع خطة استراتيجية جديدة للتحالف بما في ذلك فصل قطاع السيارات الكهربائية إلى شركة مستقلة، حتى إذا تطلب الوصول إلى اتفاق وقتا أطول.

وتدخلت رينو عام 1999 وأنقذت نيسان من الإفلاس، وأرسلت رئيسها التنفيذي آنذاك كارلوس غصن إليها، والذي أصبح فيما بعد رئيسا تنفيذيا للشركتين ورئيسا لمجلس إدارة التحالف.

وبعد ذلك ضم شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي موتورز كورب إلى التحالف، لكن تم القبض عليه في 2018 بتهمة ارتكاب جرائم فساد في اليابان.