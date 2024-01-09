رئيس جامعة المنيا يكشف خطة التعاون المستقبلية مع الصحفيين النقابيين

أعلن الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الصحفيين النقابيين ركن أساسي للمركز الإعلامي للجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تقوية العلاقات بينها وبين الصحفيين، حيث يلتقي الطرفان في الحرص على الصالح العام وإعلاء المصلحة الوطنية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس جامعة المنيا، بدعوة من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة؛ لبحث تسهيل مهمة عمل الصحفيين بالجامعة ومنشآتها، ومؤسساتها التعليمية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة المنيا، والتي تضم الصحفيين من أعضاء النقابة بجداولها المختلفة، حيث أعرب الجانبان عن الاحترام المتبادل والحرص على المصلحة العامة.

وأكد رئيس جامعة المنيا، حرصه التام لتسهيل مهام الصحفيين داخل الجامعة بما يحقق الصالح العام وتقدير دور الصحفيين المهني.

من جانبه أعرب حجاج الحسيني، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، عن عمق العلاقة بين الصحفيين والجامعة، مؤكدا التعاون المستقبلي بين الجانبين.

واستعرض رئيس جامعة المنيا، خطط الجامعة للفترة القادمة في سبيل تحويلها لجامعة ذكية خضراء

تقدم تعليمًا وبحثًا علميًا عالي الجودة ضمن خطة التحول لنموذج جامعات الجيل الرابع بهدف خدمة مجتمع الإقليم والاقتصاد القومي، وتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ووظائف المستقبل، وذلك في إطار احتفالها باليوبيل الذهبي للجامعة خلال العامين القادمين.