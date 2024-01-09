ميدو: وسام أبو علي فلسطيني الاسم فقط

أعرب أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق عن تمنيه بنجاح صفقة انتقال وسام أبو علي إلى النادي الأهلي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "وسام أبو علي من أفضل اللاعبين، الذين ظهروا في الدوري السويدي هذا الموسم، شاهدت له مقاطع فيديوهات، وأدركت أن لديه أساسيات كرة القدم".

وأضاف: "أمير توفيق، مدير تعاقدات الأهلي تواجد في السويد لإتمام التعاقد مع وسام أبو علي، واللاعب سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، لإجراء الفحوصات".

وتابع: "أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع رأس حربة جيد، المهاجمين السابقين لم يكونوا على قدر طموحات جماهير الأهلي، ولا يصح أن الأهلي يتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة، ويكون مردودهم في الملعب، قد يحدث ذلك مرة، لكن لا يجب أن يحصل ذلك عدة مرات".

وأكمل: "أتمنى أن يكون وسام أبو علي هو المهاجم الذي ينتظره الأهلي، كهربا ليس رأس حربة، رأس حربة الأهلي يجب أن يسجل أكثر من 15 هدفًا في الموسم".

وواصل: "الأهلي اعتاد على ضم المهاجمين الجيدين، وكان لديهم في السابق علاء إبراهيم ومحمد رمضان وأحمد بلال.. مهاجم الأهلي يجب أن يكون لديه المواصفات المطلوبة".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "أنا زملكاوي ولكن أتمنى أن ينجح وسام أبو علي مع الأهلي.. وأقول لكم انسوا إنه فلسطيني، هو فلسطيني الاسم فقط، إلا أنه يعيش في الدنمارك، واستخرج جواز سفره الفلسطيني منذ شهر واحد".