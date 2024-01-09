فرق مناوبات مياه الشرب بسوهاج تتفقد أكثر من 150 محطة خلال أسبوع لمراجعة كفاءة التشغيل

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء، وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا، وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام بأعمال الصيانة الدورية، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.



وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية، أنه تم تفقد أكثر من 150 محطة مياه شرب وصرف صحى فى كل مراكز المحافظة خلال الأسبوع الماضى، تشمل محطة مياه شرب سطحية ومحطات معالجة صرف صحى ومحطات مياه مدمجة ونقالى ومطورة وجوفية ومحطات رفع صرف صحى، بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه، وذلك لتحقيق رضا المواطنين.