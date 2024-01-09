 أوفا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضمه - بوابة الشروق
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أوفا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضمه

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 8:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 8:58 ص

كشف أحمد امين أوفا، لاعب فريق إنبي، أنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال أوفا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "في بدايتي مع كرة القدم استلفت 50 جنيه من والدتي من أجل الذهاب للعب مباراة مع فريقي ولم أشارك بها".

وأضاف: "تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك، وأنا لاعب محترف، ولم أجلس مع أمير توفيق ووكيلي هو المسؤول عن كل شىء، وإنبي لم يتلق أي عروض رسمية، وتلقيت عروض احتراف".

واختتم: "ظُلمت في سيراميكا بسبب عدم لعبي، ولم أعترض على دخولي في صفقة إيبوكا، وليس عندي مشاكل في الدخول في منافسة مع مصطفى محمد


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