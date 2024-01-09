أوفا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضمه

كشف أحمد امين أوفا، لاعب فريق إنبي، أنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال أوفا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "في بدايتي مع كرة القدم استلفت 50 جنيه من والدتي من أجل الذهاب للعب مباراة مع فريقي ولم أشارك بها".

وأضاف: "تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك، وأنا لاعب محترف، ولم أجلس مع أمير توفيق ووكيلي هو المسؤول عن كل شىء، وإنبي لم يتلق أي عروض رسمية، وتلقيت عروض احتراف".

واختتم: "ظُلمت في سيراميكا بسبب عدم لعبي، ولم أعترض على دخولي في صفقة إيبوكا، وليس عندي مشاكل في الدخول في منافسة مع مصطفى محمد