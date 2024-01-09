بوتين يأمر بتأميم مصنع عسكري بعدما تسبب في انهيار نظام التدفئة بمنطقة قرب موسكو

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأميم مصنع عسكري ينتج الذخيرة بعد أن تسبب المصنع في انهيار نظام التدفئة في إحدى المناطق القريبة من العاصمة موسكو، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد إلى درجة التجمد.

وقال أندريه فوروبيف عمدة منطقة موسكو في بيان عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام، اليوم الثلاثاء، إن القرار يـأتي على خلفية مشكلات في غرفة الغلايات في مصنع كليموفسك لإنتاج الذخيرة المتخصصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المصنع خاضع لعقوبات أمريكية منذ يوليو الماضي.

في الوقت نفسه ألقت سلطات التحقيق الروسية القبض على مسؤول محلي كبير واثنين من مديري المصنع على خلفية انهيار نظام التدفئة.

وقالت بلومبرج إن انهيار نظام التدفئة في منطقة بودولسك في الوقت الذي كانت فيه درجة الحرارة حوالي 20 درجة تحت الصفر يعتبر مجرد مثال لمشكلات البنية التحتية للتدفئة والطاقة في المناطق الروسية والتي أدت إلى معاناة آلاف من الصقيع في منازلهم خلال الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة ازفستيا الروسية أن حوالي 10 مناطق روسية بما في ذلك منطقة قريبة من مسقط رأس الرئيس الروسي بوتين في سان بطرسبرج شهدت اضطرابا في خدمات التدفئة خلال موسم عطلة رأس السنة.

تضم ضاحية بودولسك أكثر من 300 ألف نسمة منهم حوالي 50 ألف يعيشون في منطقة كليموفسك التي تعرضت لانهيار نظام التدفئة في الوقت الذي أمضت فيه السلطات نحو أسبوع في محاولة لإصلاح العطل واستعادة الخدمة.