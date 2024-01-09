الزراعة تكثف حملات الرقابة والتفتيش على محطات ومنافذ بيع تقاوى البطاطس

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة محطات ومنافذ بيع تقاوى البطاطس المستوردة لضمان طرح جميع الكميات للمزارعين، كلف الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالوزارة، مهندسى الإدارة بالتوجه إلى محافظة البحيرة مركز التوفيقية، حيث يعتبر أكبر مركز لبيع تقاوى البطاطس وبورصة تقاوى البطاطس حيث تم المرور على الشركات المستوردة ومنافذ بيع تقاوى البطاطس المرخصة حيث قامت اللجنة بفحص ومراجعة المستندات والتفتيش على جميع المخازن.

وأضاف عضام، أن حملات التفتيش مستمرة على منافذ بيع وثلاجات حفظ تقاوى البطاطس بجميع المحافظات مشيرا إلى ان كميات تقاوى البطاطس الواردة فعليا للبلاد حتى تاريخه أكثر من 116 ألف طن (بناءاً على الافراجات الجمركية الخاصة بالشحنات المستوردة) ومازالت شحنات أخرى فى طريقها إلى موانى مصر، هذا بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى (الجيل الثالث) وبالتالي فإن هناك أكثر من 135 ألف طن تقاوى بطاطس متاحة للمزراعين فى حين أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس.

وتعتبر الكمية التى تم استيرادها والكمية المنتجة محلياً تلبى احتياجات المزارعين لزراعة هذه العروة (العروة الصيفى) إلى أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية ولهذا قامت اللجنة بالمرور على المنافذ المرخصة والشركات المستوردة للاطمئنان على وجود التقاوى بالمنافذ والتأكد من جودتها.