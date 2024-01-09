قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، إن مقاتليهم دمروا الأسبوع الماضي 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا من المسافة صفر.

وأضاف، في كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القسام أوقعت العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في 52 مهمة، استهدفت فيها قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات.

وأكد أن القسام نسفت منزل وفجرت 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وأطلقت صاروخ أرض-جو على مروحية بسماء القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام إنها تمكنت من الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" كانت في مهمة مخابراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.