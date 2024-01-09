 من المسافة صفر.. القسام: دمرنا 42 آلية إسرائيلية وأجهزنا على 22 جنديا خلال أسبوع - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يناير 2024 11:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

من المسافة صفر.. القسام: دمرنا 42 آلية إسرائيلية وأجهزنا على 22 جنديا خلال أسبوع

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 9:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 9:04 م

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، إن مقاتليهم دمروا الأسبوع الماضي 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا من المسافة صفر.

وأضاف، في كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القسام أوقعت العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في 52 مهمة، استهدفت فيها قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات.

وأكد أن القسام نسفت منزل وفجرت 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وأطلقت صاروخ أرض-جو على مروحية بسماء القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام إنها تمكنت من الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" كانت في مهمة مخابراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك