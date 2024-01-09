رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد سير العمل بمجمع الخدمات بكفر عشما

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تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية، خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، مجمع خدمات المواطنين، رافقة سكرتيرة الوحدة القروية بكفر عشما.

وتفقد أبو حطب، خلال الجولة الميدانية، سير العمل وانتظام حضور الموظفين بالوحدة وإدارات المجمع مؤكدا ضرورة الالتزام وتضافر الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيتها في وقتها حرصاً على صالح المواطن.

وشدد رئيس المدينة، على نظافة المجمع ليظل دائما بالمظهر اللائق الذي يتماشى وجهود الدولة لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.

وتفقد "أبو حطب"، أشجار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمحيط المجمع، موجها بالعناية الكاملة بالأشجار لضمان تحقيق أهداف المبادرة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتابع رئيس المدينة، أعمال صيانة وتنظيف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة، مشددا على إجراء الحصر الدوري والحالة الفنية للمعدات لضمان استمرارية عملها بكامل طاقتها.

والجدير بالذكر أن مجمع خدمات المواطنين أقيم على مساحة 400 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق تشمل مركزا تكنولوجيا، وسجلا مدنيا، وشهرا عقاريا، ومكتبا بريديا، ووحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب تموين مما يُسهم في إنهاء معاناة سكان القرى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.