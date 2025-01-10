موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الموسم الجاري، وذلك عندما يواجه ريال مدريد فريق برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويواجه ريال مدريد فريق برشلونة في التاسعة مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية، لحساب نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد قد تغلب على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب الجوهرة المشعة.